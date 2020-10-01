Сегодня, 1 октября, отец ведущей Маши Ефросининой мог бы праздновать свой день рождения. Однако 20 лет назад мужчины не стало. Звездная дочь впервые показала архивные фото с отцом в сети и растрогала поклонников признанием.

41-летняя Маша Ефросинина ранее признавалась, что смерть отца стала одной из самых больших драм в ее жизни. Александр Борисович умер, когда старшей дочери был всего 21 год. Говорить о папе для нее всегда мучительно, однако в день его рождения ведущая все же поделилась личным в инстаграме.

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Маша Ефросинина опубликовала архивные фото из семейного альбома. На одном из черно-белых кадров она позировала подростком с мамой Людмилой и папой Александром. На другом семья была в полном составе. Младшая на 7 лет сестра Лиза сидела между родителями, а Мария прижалась к папе.

Ты вряд ли думал, что когда-нибудь появишься в моем инстаграме. Ты вряд ли представлял, что вообще появится нечто подобное. Уже двадцатый твой день рождения ты со мной, а я без тебя, пап,

– трогательно написала Маша Ефросинина.

Добавим, что об отце ведущей, как и о его смерти, известно мало. Александр Борисович всю жизнь проработал инженером-строителем. Самое яркое детское воспоминание звезды с отцом – рыбалка по воскресеньям.

Мужчина похоронен в родном городе Керчь, однако Маша Ефросинина уже 6 лет не наведывалась на могилу отца после аннексии Крыма.

Архивные фото Маши Ефросининой с отцом



Маша Ефросинина с родителями / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Маша Ефросинина с родителями и сестрой / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Отец Маши Ефросининой / Фото Instagram / @mashaefrosinina