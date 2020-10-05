Українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла хейтерам, які вважають, що вона занадто захопилась пластичними операціями. Маша не виступила проти них, навіть навпаки, заявила, що колись їх, може, і зробить.

Маша Єфросиніна активно розвиває не тільки авторські програми, а й свої соціальні мережі, зокрема, сторінку в інстаграмі. Там вона розповідає про правильне харчування а також те, як проходить детокс.

Читайте також Кинула дітей: Лілія Ребрик відповіла хейтерам і розповіла про роль тата і мами

Незважаючи на це, на думку деяких підписників Єфросиніної, вона занадто захопилась пластичними операціями. Тому телеведуча вирішила записати відео, в якому розповіла про своє ставлення до радикальних змін у зовнішності.

Не те щоб я була противницею пластичних операцій. Мало того, я впевнена, то колись їх зроблю. Чесно, коли я почну бути схожою на топінамбур, який забули в овочевому магазині в 1979 році, і знайшли через 100 років, ось тоді я піду і зроблю її,

– зізналась Маша Єфросиніна.

Тим не менш, зірка зазначила, що є два важливі уточнення, які не дають їй поки що піти на такий крок. По-перше, Маша дуже боїться операцій, тим паче таких, які роблять на обличчі. Оскільки є велика кількість невдалих результатів. По-друге, чим раніше ти почнеш стежити за своїм здоров'ям, тим пізніше з'явиться необхідність робити щось з собою.

Єфросиніна наголосила на тому, що можна виглядати молодо завжди, якщо любити себе і правильно доглядати за тілом. "Я намагаюся добре харчуватися, займаюся спортом, але стрес "компенсує" мені все. Я перестала сидіти на дієтах в 2008 році, коли вперше потрапила в клініку на детокс. І там у мене повністю перевернулася свідомість щодо способу життя і щодо своєї харчової поведінки". Після цього Маша раз на рік проходить програми детоксу під доглядом фахівців.