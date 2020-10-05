Маша Єфросиніна відповіла хейтерам на чутки про зроблені пластичні операції
Українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла хейтерам, які вважають, що вона занадто захопилась пластичними операціями. Маша не виступила проти них, навіть навпаки, заявила, що колись їх, може, і зробить.
Маша Єфросиніна активно розвиває не тільки авторські програми, а й свої соціальні мережі, зокрема, сторінку в інстаграмі. Там вона розповідає про правильне харчування а також те, як проходить детокс.
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Незважаючи на це, на думку деяких підписників Єфросиніної, вона занадто захопилась пластичними операціями. Тому телеведуча вирішила записати відео, в якому розповіла про своє ставлення до радикальних змін у зовнішності.
Не те щоб я була противницею пластичних операцій. Мало того, я впевнена, то колись їх зроблю. Чесно, коли я почну бути схожою на топінамбур, який забули в овочевому магазині в 1979 році, і знайшли через 100 років, ось тоді я піду і зроблю її,
– зізналась Маша Єфросиніна.
Тим не менш, зірка зазначила, що є два важливі уточнення, які не дають їй поки що піти на такий крок. По-перше, Маша дуже боїться операцій, тим паче таких, які роблять на обличчі. Оскільки є велика кількість невдалих результатів. По-друге, чим раніше ти почнеш стежити за своїм здоров'ям, тим пізніше з'явиться необхідність робити щось з собою.
Єфросиніна наголосила на тому, що можна виглядати молодо завжди, якщо любити себе і правильно доглядати за тілом. "Я намагаюся добре харчуватися, займаюся спортом, але стрес "компенсує" мені все. Я перестала сидіти на дієтах в 2008 році, коли вперше потрапила в клініку на детокс. І там у мене повністю перевернулася свідомість щодо способу життя і щодо своєї харчової поведінки". Після цього Маша раз на рік проходить програми детоксу під доглядом фахівців.