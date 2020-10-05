Украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила хейтерам, которые считают, что она слишком увлеклась пластическими операциями. Маша не выступила против них, даже наоборот, заявила, что когда-то их, может, и сделает.

Маша Ефросинина активно развивает не только авторские программы, но и свои социальные сети, в частности, страницу в инстаграме. Там она рассказывает о правильном питании а также о том, как проходит детокс.

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Несмотря на это, по мнению некоторых подписчиков Ефросининой, она слишком увлеклась пластическими операциями. Поэтому телеведущая решила записать видео, в котором рассказала о своем отношении к радикальным изменениям во внешности.

Не то чтобы я была противницей пластических операций. Мало того, я уверена, что когда-нибудь их сделаю. Честно, когда я начну быть похожим на топинамбур, который забыли в овощном магазине в 1979 году, и нашли через 100 лет, вот тогда я пойду и сделаю ее,

– призналась Маша Ефросинина.

Тем не менее, звезда отметила, что есть два важных уточнения, которые не дают ей пока пойти на такой шаг. Во-первых, Маша очень боится операций, тем более таких, которые делают на лице. Поскольку есть большое количество неудачных результатов. Во-вторых, чем раньше ты начнешь следить за своим здоровьем, тем позже появится необходимость делать что-то с собой.

Ефросинина отметила, что можно выглядеть молодо всегда, если любить себя и правильно ухаживать за телом. "Я стараюсь хорошо питаться, занимаюсь спортом, но стресс "компенсирует" мне все. Я перестала сидеть на диетах в 2008 году, когда впервые попала в клинику на детокс. И там у меня полностью перевернулась сознание по образу жизни и по своей пищевого поведения". После этого Маша раз в год проходит программы детокса под присмотром специалистов.