У понеділок, 16 жовтня, в Україні відзначали День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З нагоди професійного свята ведуча Маша Єфросиніна пригадала, як починала телекар'єру, та показала, як змінювалась впродовж 22 років роботи по той бік екрану.

На особистій сторінці в інстаграмі популярна ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як починався її шлях на телебаченні. Перші зйомки зірки відбулись ще 22 роки тому, коли вона 19-річною студенткою Київського університету імені Тараса Шевченка дебютувала на "Першому національному" в програмі "Щасливий дзвінок".

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Вона пригадала, що тоді їй вперше "вставили у вухо якусь штуку, що говорить", з якої пролунало: "Три, два, один, каааамера". Відтоді ці слова стали для Маші Єфросиніної звичними. Вона зауважила, що більшу частину життя провела на знімальному майданчику, а телебачення докорінно змінило її.

"Телебачення зробило мене тим, ким я сьогодні є. Зайняло більшу частину мого життя, і навчило мене багато чому: чи не розкисати, розвиватися, максимально концентрувати увагу, думати не тільки про те, як говорити, а й що говорити! Вміти створювати настрій не технічно, а через себе! Вміти радіти в моменті і в ньому ж максимально фокусуватися на лажі", – зізналась зірка.

Маша Єфросиніна, яка активно розвиває власний ютуб-канал, не заперечує, що нині телебачення втратило свої рейтинги, однак ведуча переконана, що "окремі телепроєкти, як і раніше, займають своє місце в серцях мільйонів людей".

Як Маша Єфросиніна змінювалась за 22 роки телекар'єри

Допис знаменитість доповнила підбіркою архівних фото у ролі ведучої популярних телешоу – "Фабрика зірок", "Серця трьох", "Підйом", "Сюрприз, сюрприз". Перед камерою вона позувала з сьогодні знаменитими колегами та друзями Сергієм Притулою, Юрієм Горбуновим і Олександром Педаном, яких, як і саму Машу Єфросиніну, важко впізнати на фото.

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