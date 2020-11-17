В понедельник, 16 октября, в Украине отмечали День работников радио, телевидения и связи. По случаю профессионального праздника ведущая Маша Ефросинина вспомнила, как начинала телекарьеру, и показала, как менялась на протяжении 22 лет работы по ту сторону экрана.

На личной странице в инстаграме популярная ведущая Маша Ефросинина рассказала, как начинался ее путь на телевидении. Первые съемки звезды состоялись еще 22 года назад, когда она 19-летней студенткой Киевского университета имени Тараса Шевченко дебютировала на "Первом национальном" в программе "Счастливый звонок".

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Она вспомнила, что тогда ей впервые "вставили в ухо какую-то штуку, что говорит", из которой прозвучало: "Три, два, один, каааамера". С тех пор эти слова стали для Маши Ефросининой привычными. Она отметила, что большую часть жизни провела на съемочной площадке, а телевидение в корне изменило ее.

"Телевидение сделало меня той, кем я являюсь сегодня. Заняло большую часть моей жизни, и научило меня многому: не раскисать, развиваться, максимально концентрировать внимание, думать не только о том, как говорить, но и что говорить! Уметь создавать настроение не технически, а через себя! Уметь радоваться в моменте и в нем же максимально фокусироваться на лаже", – призналась звезда.

Маша Ефросинина, которая активно развивает собственный ютуб-канал, не отрицает, что в настоящее время телевидение потеряло свои рейтинги, однако ведущая убеждена, что "отдельные телепроекты, как и раньше, занимают свое место в сердцах миллионов людей".

Как Маша Ефросинина менялась за 22 года телекарьеры

Сообщение знаменитость дополнила подборкой архивных фото в роли ведущей популярных телешоу – "Фабрика звезд", "Сердца трех", "Подъем", "Сюрприз, сюрприз". Перед камерой она позировала с сегодня знаменитыми коллегами и друзьями Сергеем Притулой, Юрием Горбуновым и Александр Педаном, которых, как и саму Машу Ефросинину, трудно узнать на фото.

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