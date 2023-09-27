Залишатись молодою та вродливою: 6 головних секретів краси Маші Єфросиніної

27 вересня 2023, 18:10
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Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна розкрила свої секрети краси та молодості. Вона назвала 6 пунктів, яких обов'язково дотримується.

Маша Єфросиніна днями відповіла на найкращі запитання від своїх прихильників. Одне з них стосувалося того, як ведучій вдається зберігати свою форму, красу та молодість.

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Секрети краси Маші Єфросиніної

Телеведуча подякувала за це запитання й зізналась, що їй приємно чути таке від фанів. 

Всупереч старанням пліткарів про мою пластику та ще якусь х*рь, що про мене пишуть, я можу знов і знов повторювати, що зовнішній вигляд – це робота, матір її за ногу! Велика щоденна кропітка робота,
– зізналась зірка.


Маша Єфросиніна / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна детально перелічила, яких правил дотримується. Серед них – тема харчування, спорту, догляду та внутрішнього спокою.

  1. Харчові дисципліна та режим.
  2. БАДи та нутрицевтики за призначенням фахівців.
  3. Фізичні навантаження.
  4. Психотерапія.
  5. Духовна екологічність. "Я багато працюю над генеральним прибиранням у своєму просторі!" – поділилась ведуча.
  6. Б'юті-догляд! "Я постійно вишукую нові процедури. Причому де б не була", – зауважила зірка.


Маша Єфросиніна / Фото з інстаграм-сторіз

Автор: Марія Касій