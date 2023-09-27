Маша Ефросинина на днях ответила на самые лучшие вопросы от своих поклонников. Одно из них касалось того, как ведущей удается сохранять свою форму, красоту и молодость.
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Секреты красоты Маши Ефросининой
Телеведущая поблагодарила за этот вопрос и призналась, что ей приятно слышать такое от фанатов.
Вопреки стараниям сплетников о моей пластике и еще какой-то х*рь, что обо мне пишут, я могу снова и снова повторять, что внешний вид – это работа, мать ее за ногу! Большая ежедневная кропотливая работа,
– призналась звезда.
Маша Ефросинина / Фото с инстаграм-сториз
Маша Ефросинина подробно перечислила, какие правила соблюдаются. Среди них – тема питания, спорта, ухода и внутреннего покоя.
- Пищевая дисциплина и режим.
- БАДы и нутрицевтики по назначению профессионалов.
- Физическая нагрузка.
- Психотерапия.
- Духовная экологичность. "Я много работаю над генеральной уборкой в своем пространстве!" – поделилась ведущая.
- Бьюти-уход! "Я постоянно выискиваю новые процедуры. Причем где бы ни была", – отметила звезда.
Маша Ефросинина / Фото с инстаграм-сториз