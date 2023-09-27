Маша Єфросиніна днями відповіла на найкращі запитання від своїх прихильників. Одне з них стосувалося того, як ведучій вдається зберігати свою форму, красу та молодість.
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Секрети краси Маші Єфросиніної
Телеведуча подякувала за це запитання й зізналась, що їй приємно чути таке від фанів.
Всупереч старанням пліткарів про мою пластику та ще якусь х*рь, що про мене пишуть, я можу знов і знов повторювати, що зовнішній вигляд – це робота, матір її за ногу! Велика щоденна кропітка робота,
– зізналась зірка.
Маша Єфросиніна / Фото з інстаграм-сторіз
Маша Єфросиніна детально перелічила, яких правил дотримується. Серед них – тема харчування, спорту, догляду та внутрішнього спокою.
- Харчові дисципліна та режим.
- БАДи та нутрицевтики за призначенням фахівців.
- Фізичні навантаження.
- Психотерапія.
- Духовна екологічність. "Я багато працюю над генеральним прибиранням у своєму просторі!" – поділилась ведуча.
- Б'юті-догляд! "Я постійно вишукую нові процедури. Причому де б не була", – зауважила зірка.
Маша Єфросиніна / Фото з інстаграм-сторіз