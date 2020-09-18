У Голлівуді офіційно підтвердили вихід нового проєкту Marvel. У серіалі She-Hulk глядачі побачать жіночу версію Халка. Розсекретили і ім'я актриси, яка отримала цю роль.

За даними Variety, супергероїню зіграє канадська акторка Тетяна Маслані. Наразі контракт з Marvel ще не підписаний, однак відомо, що саме цю красуню затвердили на роль в серіалі She-Hulk.

Дивіться також У мережу злили ексклюзивні кадри з фільму "Чорна вдова": фото

За сюжетом, адвокатка Дженніфер Волтерс випадково отримує суперсили. Вона – двоюрідна сестра науковця Брюса Банера, який є Халком. Дівчина потрапляє в лікарню, а донором крові для неї стає родич. Після цього Дженніфер отримує такі ж можливості трансформації, як і Халк.

Та будуть і відмінності між цими двома персонажами. Зокрема героїня Тетяни Маслані зможе контролювати свої емоції та зберігатиме інтелект в образі монстра.

Екранізує історію She-Hulk режисерка Кет Койро, знаменита за серіалом "Бруклін 9-9". Наразі невідомо, коли розпочнуться зйомки проєкту Marvel. Не розсекречують і можливу дату прем'єри.

Щодо Тетяни Маслані, то вона найбільш відома завдяки серіалу "Темне дитя", який транслювали з 2013 до 2017 року. Також актрису можна побачити у стрічках "Перрі Мейсон", "Рожева стіна", "Жінка в золотому", "Сильніший". Тричі Тетяну Маслані номінували на Еммі і Золотий глобус, і у 2016-му вона таки отримала нагороду в категорії "Найкраща актриса драматичного серіалу".