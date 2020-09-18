В Голливуде официально подтвердили выход нового проекта Marvel. В сериале She-Hulk зрители увидят женскую версию Халка. Рассекретили и имя актрисы, которая получила эту роль.

По данным Variety, супергероиню сыграет канадская актриса Татьяна Маслани. Пока контракт с Marvel еще не подписан, однако известно, что именно эту красавицу утвердили на роль в сериале She-Hulk.

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По сюжету, адвокат Дженнифер Уолтерс случайно получает суперсилу. Она – двоюродная сестра ученого Брюса Бэннера, который является Халком. Девушка попадает в больницу, а донором крови для нее становится родственник. После этого Дженнифер получает такие же возможности трансформации, как и Халк.

Но будут и различия между этими двумя персонажами. В частности героиня Татьяны Маслани сможет контролировать свои эмоции и сохранять интеллект в образе монстра.

Экранизирует историю She-Hulk режиссер Кэт Койро, знаменитая по сериалу "Бруклин 9-9". Пока неизвестно, когда начнутся съемки проекта Marvel. Не рассекречивают и возможную дату премьеры.

Что касается Татьяны Маслани, то она наиболее известна благодаря сериалу "Темное дитя", который транслировали с 2013 до 2017 года. Также актрису можно увидеть в фильмах "Перри Мейсон", "Розовая стена", "Женщина в золотом", "Сильнейший". Трижды Татьяну Маслани номинировали на Эмми и Золотой глобус, а в 2016-м она же получила награду в категории "Лучшая актриса драматического сериала".