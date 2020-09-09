Відома українська телеведуча Марічка Падалко розповіла про те, що в сторону її сина Михайла часто звучать неприємні фрази через його захоплення футболом.

Ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко часто ділиться новинами з її сім'ї. Цього разу вона розповіла про неприємну ситуацію, що трапилась та досі трапляється з її сином Михайлом. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Марічка Падалко розповіла, що незважаючи на третій поспіль похвальний лист, вчителі, полонені стереотипами, досі гноблять сина за його захоплення спортом. Михайло, що перейшов у 8 клас, поєднує навчання та футбол.

"Будеш "бекати-мекати", як Андрій Шевченко", – це один з тих "найм’якших" висловлювань, які окремі вчителі дозволяють собі на адресу мого сина. Причина одна – він марить футболом,

– зізнається телеведуча.

Марічка зазначає, що коли діти спізнюються на урок, то справедливо отримують за це зауваження. А коли спізнився через те, що грав у футбол, то тебе нагородять коментарями про "тупих спортсменів" та "відбитий мозок".

Падалко написала, що таке поєднання спорту й навчання мобілізує сина і дає йому мотивацію не лише до навчання, а й до правильного способу та ритму життя. Також завдяки цьому він вчиться планувати свій час.

Марічка Падалко висловила сподівання, що буллінг "спортсменів" зі сторони педагогів припиниться. Та подякувала тим вчителям, хто з повагою ставиться до всіх дітей.