Известная украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала о том, что в сторону ее сына Михаила часто звучат неприятные фразы из-за его увлечения футболом.

Ведущая " ТСН.Утро" Маричка Падалко часто делится новостями из ее семьи. На этот раз она рассказала о неприятной ситуации, которая случилась и до сих пор случается с ее сыном Михаилом. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.

Читайте также Маричка Падалко выздоровела от коронавируса и отвела дочь в школу: милые фото

Маричка Падалко рассказала, что несмотря на третье подряд похвальное письмо, учителя, плененные стереотипами, до сих пор гнобят сына за его увлечение спортом. Михаил, перешел в 8 класс, совмещает учебу и футбол.

"Будешь бекать-мекать, как Андрей Шевченко", – это одно из тех "самых мягких" высказываний, которые отдельные учителя позволяют себе в адрес моего сына. Причина одна – он грезит футболом,

- признается телеведущая.

Маричка отмечает, что когда дети опаздывают на урок, то справедливо получают за это замечание. А когда опоздал из-за того, что играл в футбол, то тебя наградят комментариями о "тупых спортсменах" и "отбитом мозге".

Падалко написала, что такое сочетание спорта и учебы мобилизует сына и дает ему мотивацию не только к обучению, но и к правильному образу и ритму жизни. Также благодаря этому он учится планировать свое время.

Маричка Падалко выразила надежду, что буллинг "спортсменов" со стороны педагогов прекратится. И поблагодарила тех учителей, кто с уважением относится ко всем детям.