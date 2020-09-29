Британський серіал "Корона" (The Crown) виробництва Netflix презентує свій новий 4 сезон вже зовсім скоро – 15 листопада 2020. Сьогодні в мережі з'явились нові кадри з майбутніх епізодів, на яких можна краще розгледіти головних героїв.

Місяць тому Netflix опублікував перший тизер до 4 сезону серіалу "Корона", а місяць по тому, 29 вересня, презентував перші офіційні кадри, повідомляє 24 канал. Оскільки новий сезон охопить події 1970-1980-х років, коли принцеса Діана познайомилась та одружилась з принцом Чарльзом – сином Єлизавети II, а також період прем'єрства Маргарет Тетчер, то саме їх фанати можуть побачити на нових кадрах.

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"Настають зміни. 15 листопада", – лаконічно написали під фото розробники серіалу в інстаграмі.

Для перегляду усіх кадрів гортайте праворуч:

Роль Єлизавети ІІ у 4 сезоні зіграла Олівія Колман, роль принцеси Діани – Емма Коррін, а Маргарет Тетчер – Джилліан Андерсон. Самі ці три персонажі зіграли чималу роль у становленні сучасної Великої Британії. На тіл політичних ігрищ у серіалу покажуть особисту драму головних героїв, які поза камерами папараці мають власні проблеми та переживання.

Варто додати, що на 4 сезоні серіал не завершиться. Творці "Корони" планують зняти ще 5 сезон, який планують випустити у 2022 році, та 6-й, який стане заключним. Прем'єру 4 сезону слід очікувати на платформі Netflix 15 листопада 2020 року.

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