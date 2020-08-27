Кіномани в очікуванні 4 сезону популярного серіалу "Корона". У нових епізодах глядачі довідаються про події, що передували весіллю принца Чарльза і принцеси Діани. Відтак у кадрі постане точна копія розкішної весільної сукні Леді Ді.

Нещодавно Netflix опублікував перший тизер до серіалу "Корона", де можна було побачити знакову сукню. Вбрання, за офіційними даними, стало точною копією весільного образу принцеси Діани. Деталі вдалось відтворити завдяки виставкам, які щороку проводить брат Леді Ді Чарльз Спенсер. Двічі на рік вишукану сукню, прикрашену тисячами перлин, виставляють як експонат у сімейному будинку принцеси. Окрім цього, мережу і досі підкорюють фото, зроблені в день гучного весілля принца Чарльза і принцеси Діани.

Дивіться також Про життя принцеси Діани створять мюзикл: хто зіграє головну роль

Згідно з тизером, образ актриси Емми Коррін складатиметься з самої весільної сукні та діадеми, до якої прикріплений фатиновий шлейф. Розкішні кадри вже викликали захват, адже вони вражають схожістю з весільними знімками принцеси Діани.



Кадри з серіалу "Корона" і весілля принцеси Діани / Фото Grazia Daily

Що відомо про сюжет серіалу "Корона"

У новому сезоні "Корони" автори проєкту зробили акцент не на королеві Єлизаветі ІІ, а на принцесі Діані. Відтак глядачі побачать, як тривала підготовка до весільної церемонії, яка стала однією з найграндіозніших подій в історії британської монархії. Окрім цього, кіномани побачать конфлікти між нареченими та як весілля змінило стосунки Чарльза та Діани.

Не можна допустити, щоб щось настільки важливе, як монархія, зазнало краху, – сказала героїня Єлизавета ІІ у тизері, натякнувши, що конфліктів буде чимало у 4 сезоні.

Роль Леді Ді виконає талановита актриса Емма Коррін, яка вже вразила схожістю зі своєю героїнею. Водночас королеву Єлизавету ІІ зіграє оскароносна Олівія Колман. Прем'єра нових епізодів запланована на 15 листопада 2020 року.

Дивіться трейлер до серіалу "Корона": відео