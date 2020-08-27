Киноманы в ожидании 4 сезона популярного сериала "Корона". В новых эпизодах зрители узнают о событиях, которые предшествовали свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы. Поэтому в кадре появится точная копия роскошного свадебного платья Леди Ди.

Недавно Netflix опубликовал первый тизер к сериалу "Корона", где можно было увидеть знаковое платье. Наряд, по официальным данным, стал точной копией свадебного образа принцессы Дианы. Детали удалось воссоздать благодаря выставкам, которые ежегодно проводит брат Леди Ди Чарльз Спенсер. Дважды в год изысканное платье, украшенное тысячами жемчужин, выставляют как экспонат в семейном доме принцессы. Кроме этого, сеть до сих пор покоряют фото, сделанные в день громкой свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы.

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Согласно тизеру, образ актрисы Эммы Коррин будет состоять из самого свадебного платья и диадемы, к которой прикреплен фатиновый шлейф. Роскошные кадры уже вызвали восторг, так как они поражают сходством со свадебными снимками принцессы Дианы.



Кадры из сериала "Корона" и свадьбы принцессы Дианы / Фото Grazia Daily

Что известно о сюжете сериала "Корона"

В новом сезоне "Короны" авторы проекта сделали акцент не на королеве Елизавете II, а на принцессе Диане. Поэтому зрители увидят, как продолжалась подготовка к свадебной церемонии, которая стала одним из самых грандиозных событий в истории британской монархии. Кроме этого, киноманы увидят конфликты между молодоженами и как свадьба изменила отношения Чарльза и Дианы.

Нельзя допустить, чтобы что-то столь важное, как монархия, потерпело крах,

– сказала героиня Елизавета II в тизере, намекнув, что конфликтов будет немало в 4 сезоне.

Роль Леди Ди исполнит талантливая актриса Эмма Коррин, которая уже поразила сходством со своей героиней. В то же время королеву Елизавету II сыграет оскароносная Оливия Колман. Премьера новых эпизодов запланирована на 15 ноября 2020 года.

Смотрите трейлер к сериалу "Корона": видео