Британский сериал "Корона" (The Crown) производства Netflix презентует свой новый 4 сезон уже совсем скоро – 15 ноября 2020 года. Сегодня в сети появились новые кадры из будущих эпизодов, на которых можно лучше разглядеть главных героев.

Месяц назад Netflix опубликовал первый тизер к 4 сезону сериала "Корона", а месяц спустя, 29 сентября, представил первые официальные кадры, сообщает 24 канал. Поскольку новый сезон охватит события 1970-1980-х годов, когда принцесса Диана познакомилась и вышла замуж за принца Чарльза – сына Елизаветы II, а также период премьерства Маргарет Тэтчер, то именно их фанаты могут увидеть на новых кадрах.

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"Грядут перемены. 15 ноября", – лаконично написали под фото разработчики сериала в инстаграме.

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Роль Елизаветы II в 4 сезоне сыграла Оливия Колман, роль принцессы Дианы – Эмма Коррин, а Маргарет Тэтчер – Джиллиан Андерсон. Эти три героини сыграли немалую роль в становлении современной Великобритании. На фоне политических игр в сериале покажут личную драму главных героев, у которых вне камер папарацци есть собственные проблемы и переживания.

Стоит добавить, что на 4 сезоне сериал не закончится. Создатели "Короны" планируют снять еще 5 сезон, который планируют выпустить в 2022 году, и 6-й, станет заключительным. Премьеру 4 сезона следует ожидать на платформе Netflix 15 ноября 2020 года.

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"Корона" 4 сезон: смотрите тизер онлайн