Виглядають на мільйон: 6 розкішних відтінків манікюру, які точно не набриднуть

Початок року часто приносить з собою бажання змін. І немає кращого способу налаштуватися на продуктивний січень, ніж бездоганний манікюр.

Замість того, щоб гнатися за швидкоплинними мікротрендами, провідні б'юті-майстри радять звернути увагу на благородні відтінки, які випромінюють статусність і бездоганний смак. 24 Канал з посиланням на Who What Wear розповідає про кольори манікюру, що гарантовано зроблять ваш образ дорогим і завершеним.

Який манікюр має дорогий вигляд?

Онікс

Цей глибокий, насичений чорний колір у новому сезоні втрачає свої асоціації виключно з готикою чи бунтарством. Експерти порівнюють манікюр відтінку оніксу з маленькою чорною сукнею. Адже це також безпрограшний варіант, який додає образу зібраності та елегантної суворості. Таке покриття виглядає надзвичайно глянцевим і дорогим, тому ідеально пасує як до ділових костюмів, так і до вечірнього вбрання.

Срібний металевий

У 2026 році срібні прикраси знаходяться на піку популярності, і цей тренд органічно перейшов у nail-індустрію. Замість звичних новорічних блискіток, у січні актуальним стає дзеркальний ефект. Такий манікюр виглядає футуристично, але водночас стримано. Холодний металевий блиск додає образу свіжості та стає тим самим витонченим акцентом, який не потребує додаткового декору.

Молочно-білий

Для прихильниць мінімалізму молочний відтінок залишається фаворитом. Він здатний зробити руки візуально молодшими та доглянутими. На відміну від яскравого білого кольору, молочний має напівпрозору, м'яку текстуру, що створює ефект чистоти та аристократичності. Величезна перевага цього відтінку полягає в його практичності, адже навіть коли нігті починають відростати, перехід від непокритої нігтьової пластини до лаку залишається майже непомітним.

Пікантний червоний

Після сезону темних винних відтінків, які домінували на новорічні свята, січень пропонує повернутися до більш життєрадісної гами. Тепер у моді – яскраві, вогняні варіації червоного, які додають енергії та впевненості. Цей колір миттєво привертає увагу та створює ефектний контраст як зі спокійними бежевими тонами одягу, так і з темними зимовими аутфітами.

Зауважимо, що саме червоний вважається найвпливовішим кольором 2026 року, зазначає видання ChinaHighlights. Він символізує стихію Вогню, але й уособлює життєву енергію, пристрасть, рішучість та перемогу. Використання червоного в одязі та декорі допоможе активувати внутрішню силу, рішучість та прискорити досягнення амбітних цілей у наступному році.

Напівпрозорий рожевий

Напівпрозорий рожевий, або "манікюр без манікюру", продовжує бути в тренді. Таке покриття лише злегка тонує нігтьову пластину, підкреслюючи її природну красу та здоровий блиск. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче відпочити від насичених пігментів, не жертвуючи доглянутістю рук.

Чорна вишня

Абсолютний хіт сезону, який можна побачити на сторінках провідних інфлюєнсерів – відтінок стиглої черешні або глибокого бордо. Він є чудовою альтернативою чорному для тих, хто хоче темний манікюр, але з теплішим підтоном. Цей колір виглядає неймовірно шляхетно та багатогранно. До того ж він може змінювати свою глибину залежно від освітлення, що лише додає образу нотку розкішної загадковості.

Який манікюр не можна робити у 2026 році?