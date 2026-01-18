Вместо того, чтобы гнаться за мимолетными микротрендами, ведущие бьюти-мастера советуют обратить внимание на благородные оттенки, которые излучают статусность и безупречный вкус. 24 Канал со ссылкой на Who What Wear рассказывает о цветах маникюра, что гарантированно сделают ваш образ дорогим и завершенным.

Какой маникюр выглядит дорого?

Оникс

Этот глубокий, насыщенный черный цвет в новом сезоне теряет свои ассоциации исключительно с готикой или бунтарством. Эксперты сравнивают маникюр оттенка оникса с маленьким черным платьем. Ведь это также беспроигрышный вариант, который придает образу собранности и элегантной строгости. Такое покрытие выглядит чрезвычайно глянцевым и дорогим, поэтому идеально подходит как к деловым костюмам, так и к вечернему наряду.

Серебряный металлик

В 2026 году серебряные украшения находятся на пике популярности, и этот тренд органично перешел в nail-индустрию. Вместо привычных новогодних блесток, в январе актуальным становится зеркальный эффект. Такой маникюр выглядит футуристично, но в то же время сдержанно. Холодный металлический блеск добавляет образу свежести и становится тем самым изящным акцентом, который не требует дополнительного декора.

Молочно-белый

Для поклонниц минимализма молочный оттенок остается фаворитом. Он способен сделать руки визуально более молодыми и ухоженными. В отличие от яркого белого цвета, молочный имеет полупрозрачную, мягкую текстуру, что создает эффект чистоты и аристократичности. Огромное преимущество этого оттенка заключается в его практичности, ведь даже когда ногти начинают отрастать, переход от непокрытой ногтевой пластины к лаку остается почти незаметным.

Пикантный красный

После сезона темных винных оттенков, которые доминировали на новогодние праздники, январь предлагает вернуться к более жизнерадостной гамме. Теперь в моде – яркие, огненные вариации красного, которые добавляют энергии и уверенности. Этот цвет мгновенно привлекает внимание и создает эффектный контраст как со спокойными бежевыми тонами одежды, так и с темными зимними аутфитами.

Заметим, что именно красный считается самым влиятельным цветом 2026 года, отмечает издание ChinaHighlights. Он символизирует стихию Огня, но и олицетворяет жизненную энергию, страсть, решимость и победу. Использование красного в одежде и декоре поможет активировать внутреннюю силу, решительность и ускорить достижение амбициозных целей в следующем году.

Полупрозрачный розовый

Полупрозрачный розовый, или "маникюр без маникюра", продолжает быть в тренде. Такое покрытие лишь слегка тонирует ногтевую пластину, подчеркивая ее естественную красоту и здоровый блеск. Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от насыщенных пигментов, не жертвуя ухоженностью рук.

Черная вишня

Абсолютный хит сезона, который можно увидеть на страницах ведущих инфлюенсеров – оттенок спелой черешни или глубокого бордо. Он является отличной альтернативой черному для тех, кто хочет темный маникюр, но с более теплым подтоном. Этот цвет выглядит невероятно благородно и многогранно. К тому же он может менять свою глубину в зависимости от освещения, что только добавляет образу нотку роскошной загадочности.

Какой маникюр нельзя делать в 2026 году?