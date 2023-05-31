Вишукано та стильно: який манікюр зробити на випускний у 2023

Манікюр є важливою частиною святкового образу. Для випускного вечора варто підібрати стильні дизайни, що пасуватимуть до вбрання. Серед таких – універсальний френч, монохром та інші нейл-арти.

Випускний вечір – важлива подія в житті школярів, що символізує новий початок та дорослішання. Якщо ви вже підібрали вбрання на урочистість, варто задуматись і про інші деталі образу. Одним з таких елементів є манікюр – він вдало доповнює образ та підкреслює інші його акценти. 24 Канал підібрав ідеї, які найкраще пасуватимуть для випускного.

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Ванільний перламутр

Техніка манікюру з ефектом перламутру пасуватиме практично до будь-якого образу. До того ж це справжній тренд весни-літа 2023.



Манікюр на випускний / Фото з інстаграму майстрів манікюру

Стильний монохром

Якщо надто яскравий та барвистий манікюр – не для вас, можна спробувати традиційний однотонний дизайн. Робіть вибір на користь відтінку, що пасуватиме до вбрання.



Манікюр на випускний / Фото з інстаграму майстрів манікюру

Яскраві стрази

Стрази, наліпки та блискітки натомість підійдуть тим, хто любить яскравий та неординарний манікюр. Такий дизайн точно стане родзинкою образу.



Манікюр на випускний / Фото з інстаграму майстрів манікюру

Оригінальні принти

Різноманітні малюнки та принти підкреслюватимуть ваш стиль та почуття смаку. Тут повинна діяти фантазія та любов до творчості.



Манікюр на випускний / Фото з інстаграму майстрів манікюру

Універсальний френч

Французький стиль манікюру пасує до будь-якого образу та вбрання. Та не обов'язково дотримуватись стандарту: можна обирати різні кольори френча чи поєднувати його з іншим дизайном.



Манікюр на випускний / Фото з інстаграму майстрів манікюру

Золота розкіш

Справді вишуканим та розкішним стане манікюр у золотистих кольорах. Він додасть святкових елементів до образу.



Манікюр на випускний / Фото з інстаграму майстрів манікюру

Неординарний дизайн

З роками випускники все частіше відмовляються від традиційних стрічок випускників. Та рік випуску можна написати навіть на нігтях – цей дизайн точно підійде для нестандартного образу.



Манікюр на випускний / Фото з інстаграму майстрів манікюру