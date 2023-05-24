Леоні Ганне володіє бездоганним смаком в одязі, а всі її образи заслуговують особливої уваги, пише 24 Канал. Фешіоніста є любителькою яскравих відтінків та ефектного вбрання, тож до вибору суконь на Каннський кінофестиваль підійшла дуже ретельно.

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Знаменитість виходила на червону доріжку в сукнях, які просто неможливо обійти увагою. Одна з найбільш впливових інфлюенсерів світу зачаровувала всіх неймовірними сукнями на Каннському кінофестивалі.

Білявка виходила на червону доріжку у кутюрних сукнях від люксових брендів, доповнюючи свої образи ювелірними прикрасами, розкішними зачісками та ефектним макіяжем.

У своєму інстаграмі, за яким стежить понад 4 мільйони людей, Леоні Ганне опублікувала добірку своїх найдивовижніших суконь, які вона одягала на кінофестиваль.

Якщо ви надихаєтеся світовими інфлюенсерами та хотіли б повторити образи Леоні – радимо придивитися до її помпезних суконь. Здебільшого старшокласниці зараз обирають на випускний вечір щось стильне, але не надто ефектно. Та якщо ви хочете стати королевою вечора – вам точно щось відгукнеться з образів білявки.

Знаменитість виходила у світ в багатоярусному платті м’ятного відтінку, в сукні з пір’ям та яскраво-рожевій сукні. До речі, рожевий колір помітно повертається в тренди, тож зверніть на нього увагу.

Також в арсеналі модних виходів Леоні Ганне – плісирована сукня на одне плече, сукня з рукавичками, сукня відтінку рідкого золота, з напіврозорого матеріалу та сукня-бюстьє.

Вам також варто придивитися до взуття, яке підібрала модниця, зачіски та аксесуарів, щоб якнайкраще відтворити її модний вихід.

Розкішні образи Леоні Ганне



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram



Бездоганні сукні Леоні Ганне / Фото з Instagram