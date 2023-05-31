Выпускной вечер – важное событие в жизни школьников, что символизирует новое начало и взросление. Если вы уже подобрали наряды на торжественность, стоит задуматься и о других деталях образа. Одним из таких элементов есть маникюр – он удачно дополняет образ и подчеркивает другие его акценты. 24 Канал подобрал идеи, которые лучше всего подходят для выпускного.
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Ванильный перламутр
Техника маникюра с эффектом перламутра будет подходить практически любому образу. К тому же это настоящий тренд весны-лета 2023 года.
Маникюр на выпускной / Фото из инстаграма мастеров маникюра
Стильный монохром
Если яркий и красочный маникюр – не для вас, можно попробовать традиционный однотонный дизайн. Делайте выбор в пользу оттенка, соответствующего наряду.
Маникюр на выпускной / Фото из инстаграма мастеров маникюра
Яркие стразы
Стразы, наклейки и блестки подойдут тем, кто любит яркий и неординарный маникюр. Такой дизайн точно станет изюминкой образа.
Маникюр на выпускной / Фото из инстаграма мастеров маникюра
Оригинальные принты
Разнообразные рисунки и принты будут подчеркивать ваш стиль и чувство вкуса. Здесь должна действовать фантазия и любовь к творчеству.
Маникюр на выпускной / Фото из инстаграма мастеров маникюра
Универсальный френч
Французский стиль маникюра подходит к любому образу и наряду. Но не обязательно соблюдать стандарт: можно выбирать разные цвета френча или сочетать его с другим дизайном.
Маникюр на выпускной / Фото из инстаграма мастеров маникюра
Золотая роскошь
Действительно изысканным и роскошным станет маникюр в золотистом цвете. Он придаст праздничным элементам образ.
Маникюр на выпускной / Фото из инстаграма мастеров маникюра
Неординарный дизайн
С годами выпускники все чаще отказываются от традиционных лент выпускников. И год выпуска можно написать даже на ногтях – этот дизайн точно подойдет для нестандартного образа.
Маникюр на выпускной / Фото из инстаграма мастеров маникюра