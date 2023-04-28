Перехоплюють подих: 11 ідей квіткового манікюру на весну, які варто спробувати до кінця сезону

Весна – чудовий період цвіту та сонячних днів. У цей період найкраще для ваших нігтів пасуватиме квітковий дизайн. Дивіться та надихайтеся 11 квітковими дизайнами.

Травень вже наближається, а разом із ним – і закінчення весни. Тому до цього часу варто встигнути спробувати найкращі квіткові нейл-арти.

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Поки в моду ще не увійшли темно-ягідні, бордові та фіолетові відтінки, користуйтеся пастельними, яскравими, свіжими кольорами. Також весною у тренді мінімалізм: тонкі лінії, дрібні деталі. Його перевагою є те, що такі варіанти дизайну вмістяться і на коротких нігтях, і матимуть гарний вигляд на довгих.

Квітковий нейл-арт вимагає креативності з боку майстра та певного досвіду для того, щоб малювати квіти й листя. Водночас такий дизайн може не бути драматичним та таким, що привертає увагу. Але точно матиме красивий та елегантний вигляд, пасуватиме до будь-якого вбрання та стане грайливого образу.

11 ідей квіткового манікюру на весну і не тільки



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму nailsbymh



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму matejanova



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму iramshelton



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму betina_goldstein



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму thehotblend



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму betina_goldstein



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму nailsbyzola



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму amyle.nails



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму amyle.nails



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму sylviemacmillan.nails



Квітковий манікюр / Фото з інстаграму iramshelton