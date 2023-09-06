Літня атмосфера поступово відступає, надаючи пальму першості осінній меланхолії. 24 Канал підібрав оригінальні варіанти стильного манікюру, які розбавлять настрій новими барвами. Ці ідеї неодмінно захочете повторювати кожного року.

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Оригінальний нюд

Поціновувачкам неяскравої палітри кольорів на своїх нігтях неодмінно потрібно спробувати цей варіант. Попри невиразність кольору, дизайн можна доповнити гілочками чорного кольору або ж поекспериментувати з іншими ідеями, які нададуть відчуття осінньої атмосфери та розбавлять традиційне покриття.



Осінній манікюр / Фото Pinterest

Осінні барви

Якщо ж ви рішуче налаштовані використати усю кольорову гаму осені, то цей варіант манікюру в допомогу. Багряні, червоні, пастельні та пісочні кольори у поєднанні із матовим покриттям – втілять настрій у реальність.



Осінній манікюр / Фото Pinterest

Трендові чорні

Багато хто вважає, що покриття нігтів чорним кольором здебільшого примітивне і вже нічим не здивує. Але варто пам'ятати, що чорний колір у поєднанні з оригінальним дизайном – вічний тренд, який підійде до кожного образу. Впевнені, що з таким варіантом нігтиків можна вразити будь-яких критиків.



Осінній манікюр / Фото Pinterest

Омбре

Червоний колір зі стильним омбре – надасть образу креативності й до того, це ще хороший спосіб підкреслити довжину нігтиків. До речі, такий варіант манікюру можна комбінувати із різними кольорами, створюючи нові дизайни.



Осінній манікюр / Фото Pinterest

Акцент на деталях

Якщо плануєте втілити на своїх нігтях повноцінний осінній дизайн, то цей варіант стане у пригоді. Кленове листя, гарбузи, жолуді, гілочки та на додачу матове покриття – зроблять акценти на пору року. Такий варіант можна спробувати із глянцевим покриттям, яке надасть більшого шарму дизайну.



Осінній манікюр / Фото Pinterest

Автор: Марта Гнат