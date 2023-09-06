Летняя атмосфера постепенно отступает, придавая пальму первенству осенней меланхолии. 24 Канал подобрал оригинальные варианты стильного маникюра, которые разбавят настроение новыми красками. Эти идеи обязательно захотите повторять каждый год.

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Оригинальный нюд

Любителям неяркой цветовой палитры на своих ногтях обязательно нужно попробовать этот вариант. Несмотря на невыразительность цвета, дизайн можно дополнить веточками черного цвета или поэкспериментировать с другими идеями, которые придадут ощущение осенней атмосферы и разбавят традиционное покрытие.



Осенний маникюр / Фото Pinterest

Осенние краски

Если вы решительно настроены использовать всю цветовую гамму осени, то этот вариант маникюра в помощь. Багровые, красные, пастельные и песочные цвета в сочетании с матовым покрытием – воплотят настроение в реальность.



Осенний маникюр / Фото Pinterest

Трендовые черные

Многие считают, что покрытие ногтей черным цветом большей частью примитивно и уже ничем не удивит. Но следует помнить, что черный цвет в сочетании с оригинальным дизайном – вечный тренд, который подойдет каждому образу. Уверены, что с таким вариантом ноготков можно поразить любых критиков.



Осенний маникюр / Фото Pinterest

Омбре

Красный цвет со стильным омбре – придаст образу креативности и к тому же это еще хороший способ подчеркнуть длину ноготков. Кстати, такой вариант маникюра можно комбинировать с разными цветами, создавая новые дизайны.



Осенний маникюр / Фото Pinterest

Акцент на деталях

Если планируете воплотить на своих ногтях полноценный осенний дизайн, то этот вариант пригодится. Кленовые листья, тыквы, желуди, веточки и вдобавок матовое покрытие – сделают акценты на время года. Такой вариант можно попробовать с глянцевым покрытием, которое придаст больший шарм дизайну.



Осенний маникюр / Фото Pinterest

Автор: Марта Гнат