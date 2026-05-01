Замість нарощування: 6 трендів манікюру, що візуально подовжують короткі нігті

Короткі нігті – це зручно й практично, але іноді хочеться додати рукам трохи більше витонченості та візуальної довжини. Сучасний nail-art пропонує кілька хитрих прийомів, які працюють краще за будь-яке нарощування.

Про найактуальніші тренди, що створюють ідеальну оптичну ілюзію довгих пальців – вже розповіло видання Real Simple.

Який манікюр візуально подовжує нігті?

Вертикальні лінії залишаються головним інструментом для подовження форми нігтів. Майстри радять обирати як суворі прямі смужки, так і динамічні "спіральні" лінії. Саме вони змушують око рухатися вгору вздовж нігтьової пластини. Видання Harper's Bazaar наголошує, що такий мінімалізм робить манікюр легким і сучасним.

Дзеркальна втирка також може вам допомогти. Завдяки інтенсивному відбиванню світла межі нігтя розмиваються, і він здається довшим, ніж є насправді.

Для прихильниць делікатних рішень підійдуть крихітні акценти – маленькі крапки або фігури біля самого краю нігтя. Цей метод створює додатковий простір, що візуально витягує пальці.

Ефект "місячного манікюру" або half-moon art підкреслює основу нігтя, ніби відсуваючи кутикулу далі, пише InStyle.

Схожий результат дає також м'який градієнт. Плавний перехід кольору від темного біля основи до світлого на кінчиках робить ваші руки витонченими.

Що відомо про антитренди манікюру весни 2026 року?

Класичний французький манікюр з широкою та дуже білою смужкою вже більше не можна назвати актуальним у 2026 році.

Водночас гелеві квіти, які майстри малювали на нігтях останні кілька років, також поступово перестають бути популярними. Адже вони часто виглядають занадто штучно.

Крім цього, просто пофарбувати нігті в один пастельний колір, наприклад, у ніжно-жовтий чи блакитний, тепер вважається занадто нудним. За словами експертів Who What Wear, однотонні кольори без жодних деталей більше не привертають увагу. Щоб бути в тренді, стилісти радять додавати в манікюр трохи дрібних деталей. Наприклад, маленькі цятки, тонкі смужки або клітинку.