Ще трохи, я погода буде не такою спекотною, можна буде одягати светри й куртки, а також змінювати настроєвість манікюру. 24 канал зібрав підбірку чудових прикладів для манікюру на квадратні нігті, які чудово підійдуть і на літо, і на ранню осінь.

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Політональність та веселка на нігтях

Неоднотонний манікюр вже підкорив модниць з усього світу. "Skittles nails" або ж веселкові нігті стали однозначним трендом влітку. Особливо гарно таке покриття виглядає на квадратних нігтях, підкреслюючи їхню форму та додаючи вишуканості.

Трендовий манікюр для квадратних нігтів / Фото Pinterest

У серпні веселкові нігті можна зробити у більш пастельних та приглушених кольорах – так ви зможете легко увійти в осінню пору року та не втратити цілісності вашого образу – бо яскраві та кричущі кольори сумнівно поєднуються з пастельними та темними осінніми вбраннями.

Трендовий манікюр для квадратних нігтів / Фото Pinterest

Трендовий манікюр для квадратних нігтів / Фото Pinterest

Дизайн на великому пальці

Цей літній тренд може легко перекочувати в осінні дні та надихати вас ще довгий час. Секрет такого вдалого манікюру – в акценті на великий палець та однотонності на інших.

Трендовий манікюр для квадратних нігтів / Фото Pinterest

Попросіть вашого майстра зробити щось естетичне та оригінальне на нігтях великих пальців, а для основи підберіть або класичний червоний, або пастельні кольори.

Трендовий манікюр для квадратних нігтів / Фото Pinterest

Позолочена фольга на нігтях

Дизайн нігтів із додаванням вкраплень фольги виглядає дуже доречно як і у повсякденності, так і на свята. Золотистий відтінок фольги можна вдало поєднати зі світлими та нюдовими кольорами, а також з відтінками, які ідеально підійдуть до осені.

Трендовий манікюр для квадратних нігтів / Фото Pinterest

Трендовий манікюр для квадратних нігтів / Фото Pinterest