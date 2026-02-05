Про це пише Cosmopolitan. Дивіться найкращі ідеї дизайну нігтів, які допоможуть налаштуватися на хвилю кохання, незалежно від того, чи плануєте ви побачення, чи вечірку з подругами – у нашому матеріалі.

Не пропустіть Притягує достаток і щастя: який колір манікюру підірвав тренди 2026 року

Який манікюр зробити на День святого Валентина?

Дизайн з кристалами

Сяйво каміння на ваших нігтях додасть образу розкоші та святкового настрою. Ви можете додати кілька мініатюрних стразів у зону лунки чи на кінчики для делікатного мерехтіння. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче почуватися справжньою королевою вечора.

Френч з тематикою 14 лютого

Замініть класичні білі кінчики французького манікюру на червоні або рожеві. Такий дизайн виглядає одночасно стримано та грайливо, пасуючи до будь-якого гардероба.

Манікюр з 3D-деталями

Об'ємні фігури – абсолютний хіт сезону, натхненний корейськими трендами, зазначає Vogue Singapure. Прозорі "желейні" серця, об'ємні бантики або перлини, що виступають над поверхнею нігтя, перетворюють манікюр на повноцінний аксесуар.

Love Letter Nails

Цей дизайн нагадує сторінки любовних романів або старовинні листи, написані власноруч. Використання стемпінгу з готичним шрифтом або імітацією рукописного тексту на нюдовому фоні виглядає надзвичайно поетично та вінтажно.

Cat Eye з сердечками

За допомогою спеціального магніту майстри створюють на поверхні "оксамитового" лаку прихований силует серця, який з'являється і зникає залежно від кута падіння світла.

Класичне бордове покриття

Для тих, хто не любить малюнки, глибокий винний або відтінок "стигла вишня" стане безпрограшним вибором. Бордовий колір символізує пристрасть і впевненість, виглядає дорого і візуально робить форму нігтів витонченішою.

Днями наша редакція розповідала, що одягнути на День святого Валентина.

Перлинно-рожеві нігті

Напівпрозорий рожевий лак із перловою втиркою створює м'яке сяйво, що надає рукам доглянутого та романтичного вигляду без зайвого декору.

Манікюр з маленькими сердечками

Щоб створити особливий настрій на День святого Валентина, зробіть цікавий манікюр з сердечками. Так, це можуть бути крихітні червоні або чорні фігурки на прозорій базі або ж маленькі акценти біля кутикули.

Який ще манікюр можна зробити на День Валентина?

На День святого Валентина зробіть грайливий і зухвалий дизайн, що імітує відбитки губної помади. Малюнок може бути виконаний у яскраво-червоному або рожевому кольорі на білому чи нюдовому тлі. Часто такі принти комбінують із французьким манікюром або залишають як акцент на одному-двох нігтях.