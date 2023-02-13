Манікюр на День закоханих: найкращі ідеї у фото

День святого Валентина – це свято, коли любов витає у повітрі. У цей день хочеться по-особливому виглядати. Тож манікюр вдало доповнить ваш макіяж, зачіску чи вбрання.

Щоб манікюр виглядав ефектно, спробуйте обрати варіант, який ви не використовували раніше і який найбільше передасть стан вашої душі. 24 Канал зібрали для вас найкращі ідеї манікюру.

Читайте також Як оригінально зробити пропозицію руки та серця на День Валентина: топ-5 романтичних ідей

Ідеї манікюру на День святого Валентина

Своєрідною класикою на День Валентина є червоний манікюр. Яскраві нігті в цей день виглядатимуть по-особливому привабливо. Також червоний колір символізує пристрасть, силу та впевненість.

Червоний колір можна розбавити декором і це теж буде виглядати святково.

Здавна символом Дня закоханих було серце, який також можна використовувати у манікюрі. Маленькі сердечка, чи великі, різноколірні чи просто червоні – цей вибір залежить від ваших вподобань.

Френч – простий і вишуканий дизайн, який не втрачає своєї популярності. А все тому, що він витончено підкреслить будь-який образ.

До френча також можна додати різних барв, замінивши білий колір у дизайні. Тож не бійтеся експериментувати.