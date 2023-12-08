Однією з найпопулярніших б'юті-процедур є манікюр. Важливо, щоб нігтики були доглянуті, а у період зимових свят можна поекспериментувати й з дизайном. Символом 2024 року є Дерев'яний Дракон. Кажуть, що якщо зробити манікюр у деяких кольорах, то можна залучити успіх, кохання та достаток.

Що це Яку деталь треба повісити на ялинку, щоб стати багатшим у 2024 році

У яких кольорах зробити манікюр на 2024 рік

Червоний колір – благородний, вишуканий та яскравий. Тому дівчата часто покривають ним свої нігтики, особливо – у період зимових свят. Адже червоні відтінки – символи Нового року та Різдва. Кажуть, що якщо у 2024 зробити манікюр у цьому кольорі, то ви притягнете успіх, кохання та процвітання.

Манікюр червоного кольору / Фото Pinterest

Зелений колір – головний у цьому році. Адже його полюбляє Дерев'яний Дракон. Фахівці навіть рекомендують додати на свою ялинку смарагдові прикраси, щоб у дім прийшли достаток та щастя. Дівчата також не байдужі до зеленого, коли обирають колір манікюру. У 2024 році потрібно над цим особливо задуматися. Адже він принесе розвиток, достаток, здоров'я, спокій та гармонію.

Манікюр зеленого кольору / Фото Pinterest

Без золотистого кольору нікуди у період новорічних та різдвяний свят. Його поєднують зі срібними відтінками. Така комбінація вдало виглядає разом. Зазвичай дівчата покривають нігтики золотим кольором для особливих моментів, адже він яскравий та не завжди доречно виглядає у буденному житті. Однак, фахівці наполягають, щоб на Новий рік ви додали до свого манікюру золотий колір, якщо хочете збільшити дохід, досягти успіху та здійснити мрії.

Манікюр золотистого кольору / Фото Pinterest

Наздоганяє золотистий колір і срібний. Дівчата люблять додавати його до свого манікюру для яскравих фарб. Якщо на Новий 2024 рік покриєте нігтики цим відтінком, то залучите у своє життя емоційну стабільність, розвиток та впевненість. Багатьом людям цього не вистачає останні декілька років.

Манікюр срібного кольору / Фото Pinterest