Одной из самых популярных бьюти-процедур является маникюр. Важно, чтобы ноготки были ухожены, а в период зимних праздников можно поэкспериментировать и с дизайном. Символом 2024 года является Деревянный Дракон. Говорят, что если сделать маникюр в некоторых цветах, можно привлечь успех, любовь и достаток.

Что это Какую деталь нужно повесить на елку, чтобы стать богаче в 2024 году

В каких цветах сделать маникюр на 2024 год

Красный цвет – благородный, изысканный и яркий. Поэтому девушки часто покрывают им свои ноготки, особенно в период зимних праздников. Ведь красные оттенки – символы Нового года и Рождества. Говорят, что если в 2024 сделать маникюр в этом цвете, вы привлечете успех, любовь и процветание.

Маникюр красного цвета / Фото Pinterest

Зеленый цвет – главный в этом году. Ведь его любит Деревянный Дракон. Специалисты даже рекомендуют добавить на свою елку изумрудные украшения, чтобы в дом пришли изобилие и счастье. Девушки также не безразличны к зеленому, когда выбирают цвет маникюра. В 2024 году нужно над этим особо задуматься. Ведь он принесет развитие, достаток, здоровье, спокойствие и гармонию.

Маникюр зеленого цвета / Фото Pinterest

Без золотистого цвета никуда в период новогодних и рождественских праздников. Его сочетают с серебряными оттенками. Такая комбинация удачно смотрится вместе. Обычно девушки покрывают ноготки золотым цветом для особых моментов, ведь он яркий и не всегда уместно смотрится в повседневной жизни. Однако специалисты настаивают, чтобы на Новый год вы добавили к своему маникюру золотой цвет, если хотите увеличить доход, добиться успеха и осуществить мечты.

Маникюр золотистого цвета / Фото Pinterest

Догоняет золотистый цвет и серебряный. Девушки любят добавлять его в свой маникюр для ярких красок. Если на Новый 2024 год покроете ноготки этим оттенком, то привлечете в свою жизнь эмоциональную стабильность, развитие и уверенность. Многим людям этого не хватает последние несколько лет.

Маникюр серебряного цвета.