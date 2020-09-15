Кіностудія Disney опублікувала довгоочікуваний другий трейлер серіалу "Мандалорець". Лише за півтори місяці до його прем'єри фанати зможуть побачити, які події відбуватимуться у фентезійній кінострічці.

Про прем'єру 2 сезону серіалу "Мандалоресь" студія Disney повідомила у твіттері: "Куди б я не пішов, він йде, і, звичайно ж, в ньому присутній малюк Йода".

До слова У мережі з'явилися перші кадри другого сезону серіалу "Мандалорець": неймовірні фото

Мандалорець 2 сезон: дивіться офіційний трейлер серіалу онлайн

Варто додати, що у другому сезоні фанати побачать як старих героїв, так і нових: Мандалорець (Педро Паскаль), Кара Дюн (Джина Карано), Гриф Карга (Карл Везерс), Малюк Йода та багато інших.

"Мандалорець" – це американський вебсеріал у жанрі космічної опери. Він є складовою частиною канонічного всесвіту "Зоряних війн". Творцем та сценаристом серіалу є Джон Фавро.

Згідно із сюжетом, всі події у серіалі відбуваються в період між падінням Імперії і зародженням Першого ордена, тобто між подіями шостого і сьомого епізодів "Зоряних воєн". Головний герой Мандалорець вже не тікає від мисливців Гільдії і думає, що зміг побороти Моффа Гідеона. Він шукає шляхи додому для свого названого сина, в той час як Гідеон, який володіє Темним мечем, знову відкриває полювання за Джаріном і малюком Йодою.

Прем'єра серіалу запланована на 31 жовтня 2020 року на стримінговій платформі Disney+.