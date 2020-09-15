Киностудия Disney опубликовала долгожданный второй трейлер сериала "Мандалорец". Только за полтора месяца до его премьеры фанаты смогут увидеть, какие события будут происходить в фэнтезийной киноленте.

О премьере 2 сезона сериала "Мандалорец" студия Disney сообщила в твиттере: "Куда бы я ни пошел, он идет, и, конечно же, в нем присутствует малыш Йода".

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Мандалорец 2 сезон: смотрите официальный трейлер сериала онлайн

Стоит добавить, что во втором сезоне фанаты увидят как старых героев, так и новых: Мандалорец (Педро Паскаль), Кара Дюн (Джина Карано), Гриф Карга (Карл Уэзерс), Малыш Йода и многие другие.

"Мандалорец" – это американский вебсериал в жанре космической оперы. Он является составной частью канонической вселенной "Звездных войн". Создателем и сценаристом сериала является Джон Фавро.

Согласно сюжету, все события в сериале происходят в период между падением Империи и зарождением Первого ордена, то есть между событиями шестого и седьмого эпизодов "Звездных войн". Главный герой Мандалорец уже не убегает от охотников Гильдии и думает, что смог побороть Моффа Гидеона. Он ищет пути домой для своего названного сына, в то время как Гидеон, который обладает Темным мечом, вновь открывает охоту за Джарин и малышом Йодой.

Премьера сериала запланирована на 31 октября 2020 года в стриминговой платформе Disney+.