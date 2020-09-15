Ізраїльська модель і ведуча Євробачення Бар Рафаелі провела 13 вересня у суді. Служителі Феміди розглядали справу про ухиляння від сплати податків та махінації. Знаменита красуня отримала виправні роботи, а от її мама проведе 16 місяців у в'язниці.

Вирок у скандальній справі Бар Рафаелі

Як повідомляє Reuters, судову справу розглядали в Тель-Авіві. За даними слідства, Бар Рафаелі та її мама Ципі ухилялись від сплати податків на суму близько 10 мільйонів доларів. Розслідування тривало майже 5 років, тому слідчі зібрали чимало доказів проти моделі Бар Рафаелі.

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Судді вирішили не затягувати справу і вже 13 вересня оголосили вирок. За рішенням служителів Феміди родина Рафаелі:

повинна сплатити штраф у розмірі 730 тисяч доларів

повернути державі несплачені податки, а це 2,3 мільйона доларів

модель Бар Рафаелі отримала умовний термін на пів року та 9 місяців виправних робіт

мама моделі Ципі проведе 16 місяців в ізраїльській в'язниці.

Відомо, що ув'язнення жінки відбудеться 21 вересня. До цього часу судді дали змогу Ципі Рафаелі провести кілька днів у колі родичів.

Що відомо про судову справу

Ще в липні 2020 року Бар Рафаелі визнала себе винною. У суді модель зізналась, що і справді вказувала неправдиві дані у своїй податковій декларації. З 2009 до 2012 року ізраїльська красуня жила в США та не хотіла платити податки Ізраїлю. У цей період, за підрахунками слідчих, вона заробляла мільйонні гонорари, а кошти переводила на рахунок мами Ципі Рафаелі. Вже в Тель-Авіві жінка купувала на гроші доньки нерухомість, дорогі автомобілі і речі, не сплачуючи жодних податків та відволікаючи увагу від фінансових махінацій Бар.

Цікаво, що саме в цей період Бар Рафаелі зустрічалась з актором Леонардо Ді Капріо. Адвокати намагались використати цей факт у суді, заявляючи, що ці стосунки можна розцінювати як цивільний шлюб. Саме тому вона й не сплачувала ці податки. Однак судді не взяли до уваги цю інформацію, оскільки стосунки не були офіційно оформлені, а головним місцем проживання Бар Рафаелі залишався Ізраїль.