Израильская модель и ведущая Евровидения Бар Рафаэли провела 13 сентября в суде. Служители Фемиды рассматривали дело об уклонении от уплаты налогов и махинациях. Знаменитая красавица получила исправительные работы, а вот ее мама проведет 16 месяцев в тюрьме.

Приговор по скандальному делу Бар Рафаэли

Как сообщает Reuters, судебное дело рассматривали в Тель-Авиве. По данным следствия, Бар Рафаэли и ее мама Ципи уклонялись от уплаты налогов на сумму около 10 миллионов долларов. Расследование длилось почти 5 лет, поэтому следователи собрали немало улик против модели Бар Рафаэли.

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Судьи решили не затягивать дело и уже 13 сентября огласили приговор. По решению служителей Фемиды семья Рафаэли:

должна уплатить штраф в размере 730 тысяч долларов

вернуть государству неуплаченные налоги, а это 2,3 миллиона долларов

модель Бар Рафаэли получила условный срок на пол года и 9 месяцев исправительных работ

мама модели Ципи проведет 16 месяцев в израильской тюрьме.

Известно, что заключение женщины состоится 21 сентября. К этому времени судьи позволили Ципи Рафаэли провести несколько дней в кругу родственников.

Что известно о судебном деле

Еще в июле 2020 года Бар Рафаэли признала себя виновной. В суде модель призналась, что действительно указывала ложные данные в своей налоговой декларации. С 2009 по 2012 год израильская красавица жила в США и не хотела платить налоги Израилю. В этот период, по подсчетам следователей, она зарабатывала миллионные гонорары, а деньги переводила на счет мамы Ципи Рафаэли. Уже в Тель-Авиве женщина покупала на деньги дочери недвижимость, дорогие автомобили и вещи, не платя никаких налогов и отвлекая внимание от финансовых махинаций Бар.

Интересно, что именно в этот период Бар Рафаэли встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. Адвокаты пытались использовать этот факт в суде, заявляя, что эти отношения можно расценивать как гражданский брак. Именно поэтому она и не платила эти налоги. Однако судьи не приняли во внимание эту информацию, поскольку отношения не были официально оформлены, а главным местом жительства Бар Рафаэли оставался Израиль.