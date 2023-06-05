Деякі батьки не бажають, щоб ім'я їхньої дитини перегукувалось з багатьма іншими у її оточенні. З цієї причини вони уникають поширених і загальновідомих імен. 24 Канал поділиться добіркою маловживаних жіночих українських імен, які будуть вам до вподоби.

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Маловживані рідкісні жіночі імена

Стефанія – жіноча форма імені, яке походить від чоловічого Стефан або Степан. У перекладі з давньогрецької означає "вінець", "діадема". У православних християн існує канонічна форма цього імені – Стефанида.

Раніше в Україні було дуже популярним ім'я Юстина або Устина. Воно латинського походження та перекладається як "справедлива", адже на латині justus – означає "справедливий". Свята Юстина була мученицею в християнстві.

Євдокія – давнє ім’я, яке мало популярність у Київській Русі. Існує 2 варіанти походження імені. Перший – від давньогрецького імені Євдоким "той, хто має успіх, славу". А за другою версією, це ім’я виникло від давньогрецького Єудокія, що перекладається як "добра звістка". Подейкують, що Євдокія з'явилась у Київській Русі з Візантії, з появою християнства. Зараз, це одне з рідкісних імен в Україні.

Іскра – це жіноче ім’я, яке має різні версії походження. За першою, Іскра походить від слов’ян, що тлумачать як "щира", "яскрава" або "чесна". А інша думка полягає у тому, що ім’я утворилось від болгарського чоловічого імені Іскрен. Воно означає "чесний", "добрий", або "відданий".

Ім'я Ружена було дуже популярним у давні часи. Воно виникло зі слов'янського кореня "руж", що означає "ружа" або "червона квітка". Таке ім'я носили дівчата, яким подобалась природа та символіка квітів.

Іларія – жіноча форма чоловічого імені Іларій. Воно утворилось у Стародавній Греції та означає "радісний", "веселий". Таке ім'я було поширеним серед святців та церковних діячів, зокрема святого Іларія з Пуатьє, який був визначним богословом IV століття.