Некоторые родители не желают, чтобы имя их ребенка перекликалось со многими другими в ее окружении. По этой причине они избегают распространённых и общеизвестных имен. 24 Канал поделится подборкой малоупотребительных женских украинских имен, которые вам понравятся.

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Малоупотребляемые редкие женские имена

Стефания – женская форма имени, которое происходит от мужского Стефана или Степана. В переводе с древнегреческого означает "венец", "диадема". У православных христиан существует каноническая форма этого имени – Стефанида.

Раньше в Украине было очень популярно имя Юстина или Устина. Оно латинского происхождения и переводится как "справедливое", ведь на латыни justus означает "справедливый". Святая Юстина была мученицей в христианстве.

Евдокия – древнее имя, имевшее популярность в Киевской Руси. Существует 2 варианта происхождения имени. Первый – от древнегреческого имени Евдоким "тот, кто имеет успех, славу". А по второй версии, это имя возникло от древнегреческого Евдокии, что переводится как "хорошее известие". Говорят, что Евдокия появилась в Киевской Руси из Византии, с появлением христианства. Сейчас это одно из редких имен в Украине.

Искра – это женское имя, имеющее разные версии происхождения. По первой, Искра происходит от славян, толкуемых как "искренняя", "яркая" или "честная". А другое мнение состоит в том, что имя образовалось от болгарского мужского имени Искрена. Оно означает "честный", "добрый", или "преданный".

Имя Ружена было очень популярно в древние времена. Оно возникло из славянского корня "роз", что означает "роза" или "красный цветок". Такое имя носили девушки, которым нравились природа и символика цветов.

Иллария – женская форма мужского имени Илларий. Оно образовалось в Древней Греции и означает "радостный", "веселый". Такое имя было распространено среди святых и церковных деятелей, в частности святого Иллария из Пуатье, который был выдающимся богословом IV века.