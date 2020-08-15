Один із найпопулярніших білоруських артистів Макс Корж особисто приїхав до одного з ізоляторів у Мінську. Судячи з відео, співак намагався пояснити людям свою позицію щодо масових протестів у країні. Раніше він закликав громадян зупинитись й не вірив у їхню перемогу.

Мирні акції протесту в Білорусі переросли у криваві сутички з силовиками, під час яких затримали майже 7 тисяч громадян. Людей тримають у слідчих ізоляторах й жорстоко б'ють, а під стінами на них чекають волонтери та рідні. Серед натовпу помітили й знаменитого білоруського виконавця Макса Коржа. Про це інформує телеграм-канал TUT.BY.

До теми Хлопці, ви перемогли: Макс Корж закликав протестувальників у Білорусі зупинитись

Співак приїхав до ізолятора з затриманими на Окрестіна в Мінську. Мета його появи поблизу СІЗО невідома. Проте Макс Корж розпочав розмову з громадянами, намагаючись пояснити своє ставлення до протестів у Білорусі після скандального допису в інстаграмі. Один з протестувальників нагадав, що артист чотири рази змінював свою позицію, редагуючи допис.

Згодом Макс Корж приїхав до станції метро "Пушкінська", щоб попрощатись з першою жертвою протестів Олександром Тарайковським, якого безжалісно розстріляли силовики. Біля меморіалу зібралось кілька сотень людей з квітами й вінками.

Нагадаємо, що Макс Корж відреагував на протести в Білорусі 11 серпня. Він застерігав співвітчизників від нових кривавих конфліктів та закликав зупинитись. Він наголошував, що силовики позицію громадян не підтримають й далі "будуть тільки трупи". У мережі артиста розкритикували, назвали його слова ганебними й припустили, що його купили. Після обурення шанувальників зірка кілька разів редагував допис, врешті-решт заявивши, що боротись необхідно до кінця.