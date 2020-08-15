Один из самых популярных белорусских артистов Макс Корж лично приехал в один из изоляторов в Минске. Судя по видео, певец пытался объяснить людям свою позицию относительно массовых протестов в стране. Ранее он призвал граждан остановиться и не верил в их победу.

Мирные акции протеста в Беларуси переросли в кровавые столкновения с силовиками, во время которых задержали почти 7 тысяч граждан. Людей держат в следственных изоляторах и жестоко бьют, а под стенами их ждут волонтеры и родственники. Среди толпы заметили и знаменитого белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом информирует телеграм-канал TUT.BY.

К теме Пацаны, вы победили: Макс Корж призвал протестующих в Беларуси остановиться

Певец приехал в изолятор с задержанными на Окрестина в Минске. Цель его появления вблизи СИЗО неизвестна. Однако Макс Корж начал разговор с гражданами, пытаясь объяснить свое отношение к протестам в Беларуси после скандального сообщения в инстаграме. Один из протестующих напомнил, что артист четыре раза менял свою позицию, редактируя сообщение.

Впоследствии Макс Корж приехал на станцию ​​метро "Пушкинская", чтобы попрощаться с первой жертвой протестов Александром Тарайковским, которого безжалостно расстреляли силовики. У мемориала собралось несколько сотен человек с цветами и венками.

Напомним, что Макс Корж отреагировал на протесты в Беларуси 11 августа. Он предостерегал соотечественников от новых кровавых конфликтов и призвал остановиться. Он подчеркивал, что силовики позицию граждан не поддержат и дальше "будут только трупы". В сети артиста раскритиковали, назвали его слова позорными и предположили, что его купили. После возмущения поклонников звезда несколько раз редактировал сообщение, в конце концов заявив, что бороться нужно до конца.