В народі вірять, що Спасівський букет принесе здоров'я для сім'ї та подбає про їхній добробут. Такий букет можна купити, але звичайно, що набагато краще, якщо кожна дівчина чи жінка збере його власноруч, адже саме так робили наші предки. Важливим елементом кожного "Маковійчика" є стигла головка маку, зазначає 24 канал.

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Спасівський букет: історія та традиції

За традицією букет має складатися із 17 елементів. Обов'язково має бути:

калина – символ дівочої краси, ніжності, любові;

соняшник – символ сонця, надії, віри, вдячності та тепла;

м’ята – символ довіри, душевного спокою та умиротворення;

макові голівки – символ родючості;

буркун – до примирення та взаєморозуміння в сім’ї;

тирлич – щоб у дівчини було багато кавалерів;

материнка – щоб «роду не було переводу»;

колоски вівса – до великого достатку та гарного врожаю;

рута, календула, чорнобривці – символ здоров’я;

гілочки полину – символ примирення;

ласковець – щоб була згода в родині.

Немає якого вироблено правила "правильного маковійчика". У різних регіонах українці додають свої елементи. В букеті можна також зустріти любисток, будячок, волошки, цикорій та жоржини. Або ж овочі, фрукти та зелень: кукурудзу, моркву, круп, соняшник, калину; насаджені на палички яблука, груші, сливи.

Ідеї Спасівського букета – "Маковійчика"

Маковійчик / Фото Tochka.net

Ідеї букета на Спаса / Фото "Главком"

Спасівський букет / Фото "Главком"

Букет на Маковія / Фото UA Modna

Букет на Спаса 2022 / Фото "Главком"