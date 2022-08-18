В народе верят, что Спасовский букет принесет здоровье для семьи и позаботится об их благополучии. Такой букет можно купить, но, конечно, гораздо лучше, если каждая девушка или женщина соберет его собственноручно, ведь именно так поступали наши предки. Важным элементом каждого Маковейчика является спелая головка мака, отмечает 24 канал.

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Спасский букет: история и традиции

По традиции, букет должен состоять из 17 элементов. Обязательно должно быть:

калина – символ девичьей красоты, нежности, любви;

подсолнечник – символ солнца, надежды, веры, благодарности и тепла;

мята – символ доверия, душевного покоя и умиротворения;

маковые головки – символ плодородия;

донник – к примирению и взаимопониманию в семье;

горечавка – чтобы у девушки было много кавалеров;

душица – чтобы "рода не было перевода";

колосья овса – к большому достатку и хорошему урожаю;

рута, календула, бархатцы – символ здоровья;

веточки полыни – символ примирения;

ласковец – чтобы было согласие в семье.

Нет которого выработаны правила "правильного маковейчика". В разных регионах украинцы добавляют свои элементы. В букете можно также встретить любисток, бурьян, васильки, цикорий и георгины. Или же овощи, фрукты и зелень: кукурузу, морковь, крупы, подсолнечник, калину; насаженные на палочки яблоки, груши, сливы.

Идеи Спасовского букета – "Маковейчика"

Маковейчик / Фото Tochka.net

Идеи букета на Спаса / Фото "Главком"

Спасовский букет / Фото "Главком"

Букет на Маковея / Фото UA Modna

Букет на Спаса 2022 / Фото "Главком"