У період цих свят припадає найбільше господарських робіт в Україні по збору врожаю та заготівлі продуктів на зиму. За давнім звичаєм освячують: яблука, груші, сливи, мед і обжинкові вінки чи жмут колосся пшениці й жита, повідомляє 24 канал.

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Дні святкування Спаса кожного року є незмінними. Першим відзначають Медовий Спас – 14 серпня, згодом Яблучний Спас – 19 числа, а наприкінці Горіховий Спас – 29 серпня.

Традиції та звичаї, пов'язані зі Спасом

У народі вважається, що на Медового Спаса або Маковія літо дає дорогу наступній порі – осені. У цей час починається найактивніший період по збору врожаю та меду. За традицією перший зібраний мед можна було їсти тільки після освячення в церкві. Бажання, загадане з першою ложкою меду, обов'язково збудеться.

Свято Спаса в Україні 2022 / Фото UA Modna

Яблучний Спас святкують через 5 днів після Маковія. У православних християнин це свято поєднується із великим церковним святом – Преображенням Господнім. За традицією до цього дня заборонено їсти яблука. А у день святкування яблука освячують в церкві і готують всілякі смачні страви та пироги з них. Також у цей день люди намагаються не виконувати брудну та важку роботу, як от будувати, копати, прибирати, шити та прати. У народі вважається, що хто на Спаса шиє, той до кінця днів сльози буде лити.

Спаса 2022 / Фото Еспресо.TV

В кінці серпня найбільш рясно родять горіхи, тож останній Горіховий Спас отримав свою назву завдяки цьому. У цей час люди з давніх-давен запасалися хлібом та горіхами на зиму і проводили цікаві ярмарки. Вважається, що останній Спас підбиває підсумки по збору врожаю і відкриває двері осені.

Прикмети на свято Спаса 2022