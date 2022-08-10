У період цих свят припадає найбільше господарських робіт в Україні по збору врожаю та заготівлі продуктів на зиму. За давнім звичаєм освячують: яблука, груші, сливи, мед і обжинкові вінки чи жмут колосся пшениці й жита, повідомляє 24 канал.
Дні святкування Спаса кожного року є незмінними. Першим відзначають Медовий Спас – 14 серпня, згодом Яблучний Спас – 19 числа, а наприкінці Горіховий Спас – 29 серпня.
Традиції та звичаї, пов'язані зі Спасом
У народі вважається, що на Медового Спаса або Маковія літо дає дорогу наступній порі – осені. У цей час починається найактивніший період по збору врожаю та меду. За традицією перший зібраний мед можна було їсти тільки після освячення в церкві. Бажання, загадане з першою ложкою меду, обов'язково збудеться.
Свято Спаса в Україні 2022 / Фото UA Modna
Яблучний Спас святкують через 5 днів після Маковія. У православних християнин це свято поєднується із великим церковним святом – Преображенням Господнім. За традицією до цього дня заборонено їсти яблука. А у день святкування яблука освячують в церкві і готують всілякі смачні страви та пироги з них. Також у цей день люди намагаються не виконувати брудну та важку роботу, як от будувати, копати, прибирати, шити та прати. У народі вважається, що хто на Спаса шиє, той до кінця днів сльози буде лити.
Спаса 2022 / Фото Еспресо.TV
В кінці серпня найбільш рясно родять горіхи, тож останній Горіховий Спас отримав свою назву завдяки цьому. У цей час люди з давніх-давен запасалися хлібом та горіхами на зиму і проводили цікаві ярмарки. Вважається, що останній Спас підбиває підсумки по збору врожаю і відкриває двері осені.
Прикмети на свято Спаса 2022
- Чисте безхмарне небо – до морозної зими.
- Яка погода на Спаса – такою буде і Покрова (відзначається 14 жовтня).
- Якщо на Яблучний Спас пожовкло листя на деревах – скоро сильно похолодає.
- Якщо на руку сядуть дві мухи одночасно – на людину чекає везіння.
- Якщо на мед, поставлений на стіл цього дня, сіла бджола, в домі буде достаток.
- Пройшов Спас – пішло літо від нас.
- До Спаса бджола робить на пана, а після Спаса на себе.
- Якщо на Горіховий Спас людина випадково купить чи знайде подвійний горіх – на неї чекає фінансовий добробут й успіх на весь наступний рік.