Спасівський букет: з яких трав збирають "маковійчик" – цікаві ідеї у фото

18 серпня 2023, 20:33
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19 серпня християни відзначають Яблучний Спас. За традицією напередодні святкування українці роблять букет під назвою "маковійчик". Він створюється з різних трав і квітів, кожна з яких має особливе значення. Потім букет освячують в церкві разом з фруктами.

В народі вірять, що Спасівський букет принесе здоров'я для сім'ї та подбає про їхній добробут. Такий букет краще зібрати своїми руками. 24 Канал дізнався, з яких трав збирають букет та підготував добірку з фото.

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З яких трав збирають букет

Важливим елементом кожного "маковійчика" є стигла головка маку.

Загалом у такому букеті має бути 17 трав і квітів, зокрема:

  • м'ята;
  • полин;
  • овес, пшениця або жито;
  • материнка;
  • звіробій;
  • безсмертник;
  • чорнобривці;
  • волошки;
  • соняшник;
  • рута;
  • буркун;
  • тирлич;
  • любисток;
  • чортополох;
  • деревій;
  • цикорій та інші.

В букет додають і дари природи: насаджені на палички яблука, груші, сливи. Або можна нести ці фрукти освячувати у кошику, який доповнюють свічками та зеленню. Букет зв’язують червоною стрічкою, а кошик накривають Спасівським рушником.

Як зробити букет – ідеї у фото

Немає вироблено правила "правильного маковійчика". У різних регіонах українці додають свої елементи. В букеті можна також зустріти любисток, будячок, волошки, цикорій та жоржини. Або ж овочі, фрукти та зелень.


Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж


Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж


Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж


Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж


Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж


Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж


Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж


Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж


Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж

Що потім роблять з букетом

Освячений букет потрібно цілий рік зберігати в оселі, адже вважається, що він захищає від нечисті, а членів сім’ї оберігає від хвороб і неприємностей.

Також збір з освячених макових коробочок іноді вішають над вхідними дверима оселі, щоб уберегти її від недобрих людей.

Автор: Марія Бондар