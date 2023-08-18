Спасівський букет: з яких трав збирають "маковійчик" – цікаві ідеї у фото
19 серпня християни відзначають Яблучний Спас. За традицією напередодні святкування українці роблять букет під назвою "маковійчик". Він створюється з різних трав і квітів, кожна з яких має особливе значення. Потім букет освячують в церкві разом з фруктами.
В народі вірять, що Спасівський букет принесе здоров'я для сім'ї та подбає про їхній добробут. Такий букет краще зібрати своїми руками. 24 Канал дізнався, з яких трав збирають букет та підготував добірку з фото.
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З яких трав збирають букет
Важливим елементом кожного "маковійчика" є стигла головка маку.
Загалом у такому букеті має бути 17 трав і квітів, зокрема:
- м'ята;
- полин;
- овес, пшениця або жито;
- материнка;
- звіробій;
- безсмертник;
- чорнобривці;
- волошки;
- соняшник;
- рута;
- буркун;
- тирлич;
- любисток;
- чортополох;
- деревій;
- цикорій та інші.
В букет додають і дари природи: насаджені на палички яблука, груші, сливи. Або можна нести ці фрукти освячувати у кошику, який доповнюють свічками та зеленню. Букет зв’язують червоною стрічкою, а кошик накривають Спасівським рушником.
Як зробити букет – ідеї у фото
Немає вироблено правила "правильного маковійчика". У різних регіонах українці додають свої елементи. В букеті можна також зустріти любисток, будячок, волошки, цикорій та жоржини. Або ж овочі, фрукти та зелень.
Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж
Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж
Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж
Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж
Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж
Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж
Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж
Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж
Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж
Що потім роблять з букетом
Освячений букет потрібно цілий рік зберігати в оселі, адже вважається, що він захищає від нечисті, а членів сім’ї оберігає від хвороб і неприємностей.
Також збір з освячених макових коробочок іноді вішають над вхідними дверима оселі, щоб уберегти її від недобрих людей.