В народе верят, что Спасовский букет принесет здоровье для семьи и позаботится об их благополучии. Такой букет лучше собрать своими руками. 24 Канал узнал, из каких трав собирают букет и подготовил подборку с фото.
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С каких трав собирают букет
Важным элементом каждого "маковичка" является спелая головка мака.
В общем, в таком букете должно быть 17 трав и цветов, в частности:
- мята;
- полынь;
- овес, пшеница или рожь;
- душица;
- зверобой;
- бессмертник;
- бархатцы;
- васильки;
- подсолнечник;
- рута;
- донник;
- горечавка;
- любисток;
- чертополох;
- тысячелистник;
- цикорий и другие.
В букет добавляют и дары природы: насаженные на палочки яблоки, груши, сливы. Или можно нести эти фрукты освящать в корзине, которую дополняют свечами и зеленью. Букет связывают красной лентой, а корзину накрывают Спасовским полотенцем.
Как сделать букет – идеи в фото
Нет выработаны правила "правильного маковичка". В разных регионах украинцы добавляют свои элементы. В букете можно также встретить любисток, будячок, васильки, цикорий и георгины. Или же овощи, фрукты и зелень.
Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей
Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей
Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей
Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей
Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей
Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей
Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей
Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей
Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей
Что потом делают с букетом
Освященный букет нужно целый год хранить в доме, ведь считается, что он защищает от нечисти, а членов семьи оберегает от болезней и неприятностей.
Также сбор с освященных маковых коробочек иногда вешают над входной дверью дома, чтобы уберечь ее от недобрых людей.