В народе верят, что Спасовский букет принесет здоровье для семьи и позаботится об их благополучии. Такой букет лучше собрать своими руками. 24 Канал узнал, из каких трав собирают букет и подготовил подборку с фото.

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С каких трав собирают букет

Важным элементом каждого "маковичка" является спелая головка мака.

В общем, в таком букете должно быть 17 трав и цветов, в частности:

мята;

полынь;

овес, пшеница или рожь;

душица;

зверобой;

бессмертник;

бархатцы;

васильки;

подсолнечник;

рута;

донник;

горечавка;

любисток;

чертополох;

тысячелистник;

цикорий и другие.

В букет добавляют и дары природы: насаженные на палочки яблоки, груши, сливы. Или можно нести эти фрукты освящать в корзине, которую дополняют свечами и зеленью. Букет связывают красной лентой, а корзину накрывают Спасовским полотенцем.

Как сделать букет – идеи в фото

Нет выработаны правила "правильного маковичка". В разных регионах украинцы добавляют свои элементы. В букете можно также встретить любисток, будячок, васильки, цикорий и георгины. Или же овощи, фрукты и зелень.



Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей



Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей



Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей



Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей



Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей



Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей



Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей



Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей



Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей

Что потом делают с букетом

Освященный букет нужно целый год хранить в доме, ведь считается, что он защищает от нечисти, а членов семьи оберегает от болезней и неприятностей.

Также сбор с освященных маковых коробочек иногда вешают над входной дверью дома, чтобы уберечь ее от недобрых людей.