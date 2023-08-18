В народі вірять, що Спасівський букет принесе здоров'я для сім'ї та подбає про їхній добробут. Такий букет краще зібрати своїми руками. 24 Канал дізнався, з яких трав збирають букет та підготував добірку з фото.

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З яких трав збирають букет

Важливим елементом кожного "маковійчика" є стигла головка маку.

Загалом у такому букеті має бути 17 трав і квітів, зокрема:

м'ята;

полин;

овес, пшениця або жито;

материнка;

звіробій;

безсмертник;

чорнобривці;

волошки;

соняшник;

рута;

буркун;

тирлич;

любисток;

чортополох;

деревій;

цикорій та інші.

В букет додають і дари природи: насаджені на палички яблука, груші, сливи. Або можна нести ці фрукти освячувати у кошику, який доповнюють свічками та зеленню. Букет зв’язують червоною стрічкою, а кошик накривають Спасівським рушником.

Як зробити букет – ідеї у фото

Немає вироблено правила "правильного маковійчика". У різних регіонах українці додають свої елементи. В букеті можна також зустріти любисток, будячок, волошки, цикорій та жоржини. Або ж овочі, фрукти та зелень.



Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж



Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж



Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж



Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж



Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж



Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж



Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж



Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж



Ідеї букета на Спаса / Фото з соцмереж

Що потім роблять з букетом

Освячений букет потрібно цілий рік зберігати в оселі, адже вважається, що він захищає від нечисті, а членів сім’ї оберігає від хвороб і неприємностей.

Також збір з освячених макових коробочок іноді вішають над вхідними дверима оселі, щоб уберегти її від недобрих людей.