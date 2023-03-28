Цієї весни знаменитості обирають різні варіанти макіяжу. Хтось зупиняється на незмінній класиці, хтось додає свою родзинку та оригінальні акценти. Дивіться нижче фото тих зірок, чий макіяж легко можна повторити.

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Весняні варіанти макіяжу від зірок

Ельза Госк зробила акцент на губах, поєднавши бордовий та червоний колір в омбре. Цей мейкап вдало доповнила невелика чорна стрілка.



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму

Карлі Клосс вирішила зосередитися на легкому й нюдовому макіяжі. Рівний тон, трохи скульптора й рум'ян, нюдові губи – і у вас завершений образ.



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму

Співачка Сабріна Карпентер нанесла рум'яна на щічки й підкреслила веснянки. Ще однією деталлю її образу є білий олівець на нижній повіці, що підкреслює очі.



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму

Рожеві рум'яна у стилі Барбі – новий несподіваний тренд 2023. Їх можна доповнити макіяжем очей у стилі siren eyes – довга й злегка розтушована стрілка.



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму

Сальма Гаєк продемонструвала бездоганний варіант макіяжу на будь-яку подію. Головним акцентом є червоні губи.



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму

Лілі Джеймс – поціновувачка шоколадних відтінків у макіяжі, що підкреслює колір її очей та волосся. Шоколадними можуть бути як тіні на повіках, так і губи.



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму

Ідеальний класичний нюд від Джіджі Хадід – ще один варіант макіяжу на весну.



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму

Діксі Дамеліо показує, як можна носити макіяж, якщо ви бажаєте більше блиску та яскравих акцентів. Лавандово-рожевий відтінок буде чудовою родзинкою мейкапу.



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму

Цікавою деталлю звичайного нюдового макіяжу може стати блиск на губах. Перед його нанесенням можна підвести їх олівцем.



Весняний макіяж 2023 / Фото з інстаграму