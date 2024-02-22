Модель вміє якнайкраще підкреслити свою природну красу, використовуючи мінімальну кількість продуктів. Тому сьогодні LifeStyle 24 розкаже, як зробити макіяж у стилі Гейлі Бібер. Зберігайте прості та корисні поради.

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Як зробити макіяж у стилі Гейлі Бібер

Очищення шкіри – перший етап будь-якого макіяжу зірки. Тому не забудьте зробити свій традиційний догляд. Вмийтеся пінкою або гелем для обличчя, нанесіть тонік або лосьйон, а потім зволожувальний крем.

Переходимо до тону, хоча Гейлі рідко його використовує. Особливо, коли йдеться про щоденний макіяж. Далі потрібно перекрити висипання або почервоніння консилером. Нанесіть його під очі, на лоб, підборіддя та зону носа. Ретельно розподіляйте продукти по шкірі, щоб гарно вирівняти тон.

Макіяж, як у Гейлі Бібер

Далі починаємо контурувати ніс, лоб, овал обличчя, вилиці та підборіддя. Після цього наносимо рум'яна. Модель ніколи ними не нехтує. Адже цей продукт додає свіжості будь-якому образу. Нанесіть його на вилиці та ніс. Також можна додати кольору підборіддю та ямочці над губами.

Макіяж у стилі Гейлі Бібер

Нанесіть на повіки тіні м'якого рожевого відтінку, можете, наприклад, змішати два. Не забудьте додати блискіток, адже Гейлі Бібер доповнює ними майже кожен свій макіяж. Потім намалюйте коричневу стрілку за допомогою тіней. Додайте їх також на нижню повіку, а вже після цього починайте малювати вії, щоб зробити погляд більш виразним.

Закріплює свій образ телезірка хайлайтером та бальзамом для губ. Останній продукт Гейлі особливо полюбляє. Зокрема, вона використовує олівці NYX Professional Nude Truffle та прозорий блиск Rhode. Вони додають губам неймовірного об'єму.