Модель умеет как можно лучше подчеркнуть свою естественную красоту, используя минимальное количество продуктов. Поэтому сегодня LifeStyle 24 расскажет, как сделать макияж в стиле Хейли Бибер. Сохраняйте простые и полезные советы.

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Как сделать макияж в стиле Хейли Бибер

Очищение кожи – первый этап любого макияжа звезды. Поэтому не забудьте сделать свой традиционный уход. Умойтесь пенкой или гелем для лица, нанесите тоник или лосьон, а затем увлажняющий крем.

Переходим к тону, хотя Хейли редко его использует. Особенно, когда речь идет о ежедневном макияже. Далее нужно перекрыть высыпания или покраснения консилером. Нанесите его под глаза, на лоб, подбородок и зону носа. Тщательно распределяйте продукты по коже, чтобы хорошо выровнять тон.

Макияж, как у Гейли Бибер

Далее начинаем контурировать нос, лоб, овал лица, скулы и подбородок. После этого наносим румяна. Модель никогда ими не пренебрегает. Ведь этот продукт добавляет свежести любому образу. Нанесите его на скулы и нос. Также можно добавить цвета подбородку и ямочке над губами.

Макияж в стиле Хейли Бибер

Нанесите на веки тени мягкого розового оттенка, можете, например, смешать два. Не забудьте добавить блесток, ведь Хейли Бибер дополняет ими почти каждый свой макияж. Затем нарисуйте коричневую стрелку с помощью теней. Добавьте их также на нижнее веко, а уже после этого начинайте рисовать ресницы, чтобы сделать взгляд более выразительным.

Закрепляет свой образ телезвезда хайлайтером и бальзамом для губ. Последний продукт Хейли особенно любит. В частности, она использует карандаши NYX Professional Nude Truffle и прозрачный блеск Rhode. Они добавляют губам невероятного объема.