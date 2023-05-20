Вже зовсім скоро учні 9 та 11 класів попрощаються зі школою на останньому дзвонику. Випускники та випускниці вже підбирають образи: вбрання, манікюр та макіяж. 24 Канал дасть поради, як зробити макіяж на останній дзвоник у 2023.

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Макіяж на останній дзвоник

Велика кількість косметики банально не потрібна підлітковому обличчю, тому на останній дзвоник найкраще підійде легкий макіяж. Варто почати з сонцезахисного крему, бо, скоріш за все, доведеться довго стояти під сонцем.

Наступним кроком – вирівняти тон шкіри. З цим впорається ВВ-крем чи тональна основа з легкою текстурою. Якщо потреби наносити стільки косметики немає – можна скористатися лише консилером й нанести його на зону під очима, кінчик носа та лоб. Розтушовувати засоби найпростіше вологим спонжем.

Підкресліть риси обличчя невеликою кількістю рум'ян на щічках та бронзером на вилицях, що додасть ефект засмаги та створить природну тінь. Не забувайте про блиск – хайлайтер варто нанести у кутик ока, під бровою та трохи вище вилиці. У день останнього дзвоника може бути сонячно й тепло – тому варто скористатись пудрою, щоб макіяж залишився на місці. Останні штрихи – стійка туш та помада чи блиск для губ.

Нижче перегляньте ідеї макіяжу, який можна легко повторити вдома. А якщо ви обрали звернутися до візажиста – світлини можуть стати натхненням вашого образу на останній дзвоник.



Макіяж на останній дзвоник 2023 / Фото з пінтересту



Макіяж на останній дзвоник 2023 / Фото з пінтересту



Макіяж на останній дзвоник 2023 / Фото з пінтересту



Макіяж на останній дзвоник 2023 / Фото з пінтересту



Макіяж на останній дзвоник 2023 / Фото з пінтересту



Макіяж на останній дзвоник 2023 / Фото з пінтересту



Макіяж на останній дзвоник 2023 / Фото з пінтересту



Макіяж на останній дзвоник 2023 / Фото з пінтересту