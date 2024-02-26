Магнітні бурі в березні: календар несприятливих дат
26 лютого 2024, 20:29Читать новость на русском
Джерело:Meteoagent
Частина людей – метеозалежні. Можуть відчувати виснаженість, сонливість, головний біль, запаморочення та інші симптоми під час магнітних бур.
Коли чекати посилення сонячних спалахів у перший місяць весни, які дні будуть несприятливими в березні, передає LifeStyle 24.
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Магнітні бурі в березні
Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами, у перший місяць весни переважатиме низька метеоактивність. Зокрема, K-INDEX буде 2. Попередньо, такий рівень утримається впродовж 1 – 23 березня.
Уже 24 числа K-INDEX може сягнути 3. Тож поки що висока метеоактивність не очікується.
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Рівень метеоактивності у березні / Скриншоти LifeStyle 24