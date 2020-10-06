Українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) у Всесвітній день середовища проживання, 6 жовтня, навела кілька думок про екосвідомість людей. Артистка не розуміє, як людство може літати в космос і в той же час ставати причиною екологічних катастроф у світі. Жінка просить берегти те, що дає природа, і насолоджуватись моментом.

Лідерка гурту ONUKA є однією з небагатьох зірок, яка активно пропагує тему екологічної свідомості серед українців. У новому дописі в інстаграмі вона зазначила, що саме через недбалість людей в Нью-Йорку встановили годинник, який показує відлік до невідворотної глобальної кліматичної кризи.

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"Людство своєю діяльністю просто нівечить все: безжалісно використовує землю, жорстко ставиться до тварин, паплюжить повітря, яким саме дихає, руйнує природний устрій, який вже не зможе відновити та без якого не зможе вижити. Так, У Нью-Йорку встановили годинник, який показує відлік до невідворотної глобальної кліматичної кризи. І станеться вона всього за 7 років. А найжахливіше те, що ми практично не можемо особисто редагувати такі зміни, тому що навіть якщо всі одночасно стануть екосвідомими, планета все одно не зможе різко обнулити всі зміни та негативний вплив, який ми скоїли", – зазначила Жижченко.

Артистка додала, що підтвердженням цьому є екологічна катастрофа на Камчатці, де, через імовірне потрапляння у воду затоки нафтопродуктів, загинули тисячі морських істот. ONUKA також згадала і пожежі, які вирують у світі. Ймовірно, вона мала на увазі і пожежі на Луганщині.

Від масштабних пожеж до локальних аварій танкерів з нафтою – будь-яка з екологічно несприятливих подій безпосередньо впливає не лише на природній світ, а й на кожного з нас, хоча й часом цей вплив залишається непомітним, але значним. Людина досягла неймовірного рівня розвитку: злітала в космос, створила машини, зробила нечувані відкриття, але єдине, на що вона ніколи не буде здатна – повернути час назад, і змінити те, що колись скоїла. Бережіть хвилини та красу, яку ми зараз можемо споглядати,

– переконана ONUKA.

Що відомо про катастрофу на Камчатці у Росії?

На півострові Камчатка в Росії сталося екологічне лихо: